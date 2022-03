Amerikai szenátor állt ki a magyarok és a lengyelek mellett

„Lengyelország milliónyi, Magyarország több százezernyi menekültet fogad be, akik totalitárius háborús bűnös elől menekülnek” – fogalmazott Twitter-bejegyzésében a befolyásos republikánus politikus.

A mikroblogban Rubio emlékeztetett arra, hogy az Európai Unió éppen akkor tartja megfelelőnek a pillanatot anyagi források visszatartására a jogállami feltételekre hivatkozva, amikor ez a két ország ukrán menekültek millióit fogadja be.

#Poland is taking in millions & #Hungary hundreds of thousands of refugees fleeing a legitimate totalitarian war criminal

But the E.U somehow thinks now is a good time to impose financial penalties on them for now meeting their definition of “democracy” https://t.co/WHRN1pvve7

— Marco Rubio (@marcorubio) March 12, 2022