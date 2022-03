A magyar állam támogatásával felújított bölcsőde-óvodát avattak a székelyföldi Uzonban

A magyar állam támogatásával felújított bölcsőde-óvodát avattak vasárnap a székelyföldi Uzonban.

A református egyház tulajdonában levő egykori iskolaépületet a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége (RMPSZ) újíttatta fel és alakíttatta át. A bölcsőde-óvoda 3-4 csoporttal működhet, és 75 gyermek számára biztosít ellátást, oktatást. A beruházás összértéke 238 millió forint volt – közölte az MTI-vel a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága.

Az intézményt avató hálaadó istentisztelet végén Potápi Árpád János, nemzetpolitikai államtitkár megemlítette: a 2016-ban indult óvodafejlesztési program négy ütemében a Kárpát-medencében 179 új óvoda épült, 790-et pedig felújítottak. Ebből Erdélybe 103 új, 376 felújított épület jutott.

Azt is megemlítette: az épületek olyan minőségben készültek el, amely büszkeségre ad okot. Ezekben a régi hagyományok találkoznak a 21. századi igényekkel. Célnak nevezte, hogy a jó körülményeket kínáló új vagy megújult intézmények Kárpát-medence szerte 60 ezer gyermeket vonzzanak be a magyar oktatási rendszerbe. Hozzátette: a magyar óvodák kínálata a vegyes családban született gyermekek számára is vonzó.

Az államtitkár arra emlékeztetett egyben, hogy a 12 éve elindított nemzetpolitikát csak akkor tudják továbbvinni, ha erre felhatalmazást kapnak az április 3-i magyarországi parlamenti választásokon. A közös munka folytatásához kérte a hallgatósága segítségét.

Burus Siklódi Botond, az RMPSZ elnöke arra is kitért köszöntésében, hogy hétfőtől indul a népszámlálás Romániában, és az anyanyelvi oktatás szempontjából is fontos, hogy mindenki vállalja a magyar identitását, és ez bekerüljön a hivatalos statisztikába.

Tamás Sándor, Kovászna megye önkormányzatának elnöke hangsúlyozta: a magyar nemzet 10-12 éve talpra állt. Fontosnak tartotta, hogy van egy olyan magyar kormány, amelyre számítani lehet, és amely maga is számíthat a székelyekre.

A Sepsiszentgyörgytől 11 kilométerre délre fekvő háromszéki község 4400 lakosának a 85 százaléka nyilvánította magát magyarnak a 2011-es népszámláláson.

A címlapfotó illusztráció.