Új harci eszközt vethetnek be az ukránok: íme, a Molotov-koktél drón – VIDEÓ

A háborúban is bevethető Molotov-koktélt szállító drónt az Ukrán Területi Védelmi Erő fejlesztette ki. A drón vízszintes helyzetben szállítja a palackot és függőlegesen ejti le, hogy zuhanás közben ne folyjon ki a gyúlékony folyadék – számolt be róla a BBC.

Arra vonatkozóan egyelőre nincs pontos információ, hogy a Molotov-koktél gyutacsát hogyan gyújtják meg.

Defending against the invading Russian aggressors, the Ukrainian military has developed a Molotov drone. Or more specifically, a DJI Inspire 2 to drop the flammable cocktails. #drone #drones #molotovdrone #djidrones @djiglobal https://t.co/wTOdlEQgI1 pic.twitter.com/swLmRl1WOg

— DroneXL (@DroneXL1) March 11, 2022