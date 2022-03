Polgárháborús bűncselekmények miatt elrendelték a volt salvadori államfő letartóztatását

Egy salvadori bíróság pénteken elrendelte Alfredo Cristiani volt államfő letartóztatását azzal a váddal, hogy a nyolcvanas évek idején dúló polgárháborúban segített elpalástolni öt spanyol és egy salvadori jezsuita szerzetes, valamint két segítőjük meggyilkolásának ügyét.

Salvadorban 1979 és 1991 között zajlott belháború szélsőbaloldali fegyveresek és az amerikai támogatást is élvező kormányhadsereg között. 1989. november 16-án éjjel, a kijárási tilalom ideje alatt mintegy harminc egyenruhás fegyveres tört be a papok szállására, és géppisztollyal agyonlőtték őket. Megölték a házvezetőnőt és annak 15 éves lányát is.

A kormány eleinte a baloldali gerillákat vádolta a mészárlással – megtorló lépéseket is tett velük szemben -, Cristiani azonban 1990-ben elismerte, hogy a hadsereg tagjai követték el.

A bíróság most azt állapította meg, hogy Cristianit felelősség terheli az ügyben, mert egyrészt nem akadályozta meg a gyilkosságokat, másrészt segített elterelni a figyelmet az igazi bűnösökről.

Cristiani – aki 1989 és 1994 között volt Salvador államfője – a bírósági döntés után nyílt levelet tett közzé, amelyben tagadta a vádakat. Leszögezte, hogy nem volt tudomása a mészárlás tervéről, így nem is akadályozhatta meg. Egyúttal fontosnak mondta, hogy kiderüljön a teljes igazság az ügyben.

A szerzetesgyilkosság a polgárháború egyik legsötétebb fejezete volt, számos más per is folyik az ügyben, pénteken is további letartóztatásokat rendeltek el. Egy spanyol bíróság szerint a súlyos bűntényt egy elit tiszti csoport szervezte meg, akik felforgatással vádolták meg a jezsuitákat, amiért közvetítő szerepet vállaltak a gerillák különböző csoportjai által létrehozott Farabundo Martí Nemzeti Felszabadító Front és a katonai kormányzat között.

A salvadori polgárháborúban több mint 75 ezren haltak meg, 8 ezer embert azóta is eltűntként kezelnek.