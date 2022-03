Nem jósolnak fényes jövőt a Chelsea FC-nek

A hivatalos közlemény a szervezet Twitter–oldalán is megjelent. A leváltás azután vált hivatalossá, hogy a brit kormány csütörtökön több orosz oligarcha, köztük Abramovics ellen is szankciókat vezetett be. A Chelsea FC a tulajdonos leváltása után is folytathatja edzéseit és lejátszhatja soron következő mérkőzéseit – írta a Sky News.

Following the sanctions by the UK Government, the Premier League Board has disqualified Roman Abramovich as a Director of Chelsea Football Club

The Board’s decision does not impact on the club’s ability to train and play its fixtures.

— Premier League Communications (@PLComms) March 12, 2022