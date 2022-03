Kijevnek már csak egy-két heti tartaléka van élelemből és gyógyszerből

Éjszaka is folytatódtak a támadások több ukrán város ellen, sajtóhírek szerint az Odesszához közeli Mikolajivot és Kijev külvárosait is bombázták. Közben műholdfelvételek alapján egyre közelebb jutnak az ukrán fővároshoz az orosz erők. Egy 30 kilométerre északnyugatra fekvő faluban égő házakról készítettek képeket. A civilek kimenekítése néhány helyen ismét elakadt, ukrán források szerint azonban pénteken így is több, mint 7 ezer embert evakuáltak – közölte az M1 Híradója.