Erdogan: A Nyugat „elaludt” a Krím megszállása idején, emiatt lehet most háború

A török elnök élesen bírálta a nyugati országokat, amelyek szerinte „elaludtak” a Krím-félsziget 2014-es orosz megszállása idején. Erdogan úgy véli: akkor egy határozottabb válaszlépéssel meg lehetett volna akadályozni, hogy Moszkva háborút indítson Ukrajna területén – számolt be az Anadolu török hírügynökség szombaton.

– tette fel a kérdést Erdogan az Antalyában megrendezett diplomáciai fórum megnyitóján. „Ukrajnát akkor cserbenhagyták igaz ügyében” – fogalmazott a török elnök.

Türkiye can never disregard acts of aggression against the sovereignty of a neighbouring country, says Turkish President Erdogan at the Antalya Diplomacy Forum, adding that the West kept silent in the face of Russia’s invasion of Crimea pic.twitter.com/2JXyQETFDC

— TRT World (@trtworld) March 11, 2022