Az oroszok már Kijev határában, nagyszabású katonai manőverre készülhetnek

A legfrissebb hírek szerint az oroszok először megpróbálják bekeríteni az ukrán fővárost, hogy minél hamarabb sikerüljön bejutniuk a területére. Műholdas felvételek alapján az oroszok egyes egységei már Kijev határától néhány kilométernyire lakónegyedeket is lőttek.

A lent ábrázolt térkép az ukrán védelmi vonalak (kék) és az orosz támadások tengelyeinek helyzetét (piros) szemlélteti március 12-én.

Russia keeps throwing more military power west and east of Kyiv in a bid to possibly surround and penetrate the city.

The map shows the approximate Russian (red) and Ukrainian (blue) positions and axes of attack in the Battle of Kyiv as of March 12, 2022. pic.twitter.com/sKDpzPo4mm

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 12, 2022