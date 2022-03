Robotrepülőgép zuhant le Zágráb területén a szakértők szerint

Az eset csütörtökön valamivel éjfél előtt történt. A város központjában is hallható robbanás után a repülőgép egy nagyobb darabja a Jarun tó mellett zuhant le, a helyszínen három méter átmérőjű kráter keletkezett.

Lakossági bejelentés alapján a rendőrség azonnal kiérkezett a helyszínre. A roncstól nem messze két ejtőernyőt is találtak. A területet lezárták. A hatóságok arra kérik az embereket, hogy a roncsokról készült fotókat, felvételeket ne osszák meg az interneten.

Unconfirmed, but it seems Ukrainian unmanned drone TU-141 crashed in Zagreb, Croatia. Ukraine is apparently the only operator of these drones.

Crashed right next to the campus.https://t.co/wuXvj9vSk8 pic.twitter.com/dLFNFXkKHt

— James (@Snejk002) March 11, 2022