Orbán: Magyarország energiaellátása a következő időszakra is biztosítva van

Nem terjeszti ki az Európai Unió a büntetőintézkedéseket az orosz olajra és gázra – ez derült a rendkívüli csúcstalálkozón. Bár voltak olyan – többnyire a baloldalról érkező javaslatok – hogy el kellene zárni a gázcsapot, de több ország ennek ellenállt, mert még a jelenleginél is durvább gazdasági problémákat okozna ez Európában. Orbán Viktor úgy fogalmazott, hogy ezzel Magyarország energiaellátása a következő időszakra is biztosítva van. A háború kapcsán azt állapították meg az uniós vezetők, hogy „a helyzet több mint drámai” – hangzott el az M1 Híradójában.

Biztosított az energiaellátás

Csütörtök délután érkezett meg Orbán Viktor miniszterelnök Versailles-ba, ahol az EU soros elnökségét betöltő Franciaország kezdeményezésére a 27 tagállam vezetői két napos csúcstalálkozót tartottak.

A tárgyalások fő témája az ukrán háború, az EU védelmi képességének növelése, illetve az unió függetlenedése az orosz energiahordozóktól. Emmanuel Macron még a tárgyalások előtt beszélt arról, hogy meg kell erősíteni Európa függetlenségét, és csökkenteni kell az orosz kitettséget.

Tárgyaltak az Oroszország elleni újabb szankciókról is, amiben a tagállamok között nem volt egyetértés.

Többen embargót vezetnének be az orosz gázszállításra, viszont ettől Németország, Olaszország és Magyarország is határozottan elzárkózott.

A magyar álláspont régóta világos, Orbán Viktor a kezdetektől nyilvánvalóvá tette: gáz és olaj nélkül leállna a magyar gazdaság, ezért Magyarország nem fog csatlakozni a szankciókhoz. Ugyanis nem lehet, hogy a háború árát a magyar emberek fizessék meg.

A csúcstalálkozó résztvevői abban viszont egyet értettek, hogy az Ukrajna elleni orosz támadás elfogadhatatlan. Az EU felszólította Oroszországot, hogy hagyja abba a katonai műveleteket Ukrajnában, vonja ki onnan erőit, illetve tartsa tiszteletben az ország függetlenségét és területi egységét. Charles Michel az Európai Tanács elnöke azt mondta, az EU kiáll Ukrajna mellett.

„Elborzasztanak bennünket az orosz hadsereg civilek elleni akciói, ezek nem maradnak büntetlenül, ezzel kapcsolatban kötelezettségeket vállaltunk. Európai szinten az üzenet az, hogy támogatjuk Ukrajnát, az európai család tagját, ahogy támogatjuk Ukrajna döntéseit is” – fogalmazott Charles Michel.

A két napos csúcstalálkozó záró sajtótájékoztatón a házigazda, Emmanuel Macron francia elnök megerősítette:

az EU az eddiginél is keményebben lép fel Oroszországgal szemben, amennyiben az folytatja a háborút.

„Az EU a végsőkig támogatja Ukrajnát, a cél a tűzszünet elérése és az orosz csapatok kivonása az országból. Ha Oroszország folytatja a háborút és nem lesz változás katonai téren, akkor újabb szankciókat fogadunk el, beleértve a masszív szankciókat is” – jelentette ki.

Orbán Viktor miniszterelnök pénteki videójában számolt be a csúcstalálkozón elért eredményekről. A kormányfő elmondta: A legfontosabb siker, hogy megegyeztek abban: nem lesznek szankciók az olaj és gáz import területén. Emellett meghallgatták Emmanuel Macron francia elnök, illetve Olaf Schocz német kancellár beszámolóját a Vlagyimir Putyin orosz elnökkel folytatott tárgyalásokról is.

„Nem zárható ki, hogy az összecsapások el fognak húzódni. Úgy döntöttünk, hogy Európa is bekapcsolódik a tűzszüneti tárgyalásokba. Mind a francia elnöknek, mind a német kancellárnak köszönetet mondtunk, hogy megpróbálnak erőfeszítéseket tenni a béke helyreállítása érdekében. Megtárgyaltuk a gazdasági kérdéseket is. A legfontosabb ügyet számunkra kedvező módon rendeztük el. Nem lesznek szankciók amelyek kiterjednének az olaj és a gáz területére. vagyis, Magyarország energiaellátása a következő időszakban is biztosítva van” – közölte a magyar miniszterelnök.

A kormányfő közösségi oldalán folyamatosan tájékoztatta az uniós csúcstalálkozó részleteiről a követőit.

A tárgyalások kezdetén egy Emmanuel Macronnal készült közös fotót osztott meg „Diplomáciai nagyüzem a békéért” címmel. Később a szintén a francia elnökkel, illetve az Európai Tanács elnökével, Charles Michellel készült felvételhez azt írta:„Ma is kiállunk a magyar érdekek mellett”.