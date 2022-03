Már nem vicces: a drámai benzinár-emelkedés előhozta az energetikai miniszter nevetgélős videóit

Egy gallon benzin átlagára vasárnap 14 év óta először átlépte a 4 dollárt az Egyesült Államokban, az AAA Amerikai Autóklub szerint egy gallon benzin átlagára 4,38 dollár (ami egy literre vetítve nagyjából 400 forintot jelent), szemben a tavaly ugyanekkor mért 2,81 dollárral.

Benny Johnson politikai kommentátor egy, az energiaügyi miniszterről szóló kliphez ezt a kommentárt fűzte: „Biden energiaügyi minisztere májusban: Ha ön elektromos autót vezetne, ez nem érintené önt”. Granholm egy 2021-ben készült videójában nevetgélve magyarázta, hogy az elektromos autót vásárló amerikaiaknak nem kell aggódniuk a benzinárak miatt.

Egy másik videón Granholm egy televíziós interjúban látható. Miután megkérdezték tőle, mi a terve az Egyesült Államok olajkitermelésének növelésére, nevetve azt válaszolta, „ez nagyon vicces”.

Granholm tavaly egy benzin betiltását követelő zenei videóban is felbukkant.

Secretary Granholm should be fired 3x. Once for how bad this video is, once over the price of gas and one more time over how bad the video is just to really drive home what an embarrassment it is. Clearly the price of gas had a HUGE impact on their propaganda budget! https://t.co/TaHd3Z0UUu

— Robby Starbuck (@robbystarbuck) March 9, 2022