Mivel kellene számolni, ha valóban kialakítanának egy repüléstilalmi zónát?

Ukrán politikusok, köztük Volodimir Zelenszkij elnök is napok óta arra kérik a Nyugatot, hogy vezessenek be repüléstilalmi zónát. De mit is jelent pontosan a repüléstilalmi zóna, és mivel kellene számolni, ha valóban kialakítanák akár az ukrán főváros légterében? – teszi fel a kérdést a The Jerusalem Post összefoglalójának szerzője, Ben Zion Gad.

A Neokohn cikkében felidézte, hogy miközben az orosz–ukrán háború folytatódik, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök több alkalommal is kijelentette, hogy repüléstilalmi zóna létrehozását kezdeményezné országa bizonyos részei felett. Az amerikai közvélemény háromnegyede támogatná a NATO-t egy repüléstilalmi zóna felállításában Ukrajna felett. Az Európai Unió, a NATO és az Amerikai Egyesült Államok vezetése azonban minden erre vonatkozó ötletet elutasított mindeddig – attól tartva, hogy a lépés tovább fokozná a konfliktust. A repüléstilalmi zóna lényege Egyszerűen fogalmazva az ilyen céllal kijelölt légtérben nem közlekedhetnek repülők. A zóna legfőbb célja, hogy a támadásokat vagy megfigyelő tevékenységeket megelőzzék az „érzékeny” területek, például katonai bázisok felett. Ennek értelmében tehát akár egy megfigyelő drónt is lelőhetnek, ha azzal valaki megpróbálna bejutni a repüléstilalmi zóna területére – ahogy ez meg is történt tavaly decemberben egy amerikai katonai bázis felett Szíriában. Repüléstilalmi zónákat alakítottak ki a múltban is: például az 1991-es Öbölháborút követően az Egyesült Államok Irak területén, majd 1993 és 1995 között az ENSZ Biztonsági Tanácsa Bosznia-Hercegovina légterében alakított ki hasonló területet. Ukrajna esetében egy ilyen övezet kialakítása azt jelentené, hogy a NATO-erőknek mindent meg kellene tenniük az orosz gépek kiiktatásáért, ha azok megpróbálnának bejutni az ukrán légtérbe – akár erőszakkal is. Miért óvatosak a nyugati vezetők? Fotó: Tech. Sgt. Gregory Brook/U.S. Air Force „Nemcsak kijelented, hogy »ez egy repüléstilalmi zóna«, hanem ennek érvényt is kell szerezned” – hangsúlyozta Philip Breedlove, az amerikai légierő korábbi tábornoka a témában. Továbbá hozzá hasonlóan több másik szakértő és politikus is úgy látja, hogy egy repüléstilalmi zóna kialakítása Ukrajna felett nyílt konfrontációt jelentene Oroszországgal szemben. Pénteken, a NATO főtitkára, Jens Stoltenberg úgy fogalmazott, hogy egy ilyen lépés bevezetése akár egy „teljes körű háborúhoz is vezethetne Európában, amely sokkal több országot érintene, és sokkal több emberi szenvedést okozna”.