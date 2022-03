Megkezdődött az ukrán és az orosz külügyminiszter megbeszélése Törökországban

A tárgyaláson jelen van a felek között közvetítő Mevlüt Cavusoglu török külügyminiszter is.

Ez az első alkalom, hogy az Oroszország által Ukrajna ellen indított támadás óta a két ország külügyminisztere találkozik egymással. Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő fényképeket is közzétett a tárgyalóasztalnál ülő miniszterekről.

Cavusoglu azt mondta: a tanácskozás célja, hogy megteremtse a lehetőséget az orosz és az ukrán államfő találkozójára, amelynek létrejöttében a török elnök közvetítene. Kuleba ugyancsak úgy nyilatkozott, hogy Lavrovval tartandó találkozóján javasolni fogja az orosz és az ukrán elnök közötti közvetlen tárgyalások megkezdését.

Talks between the foreign ministers of Ukraine, Turkey and the Russian Federation on ending Russian aggression against Ukraine have commenced in Antaliya. pic.twitter.com/LUDCClMNaQ

— Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) March 10, 2022