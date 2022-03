Humanitárius folyosók – mintegy 40 ezer ember menekült meg

Mintegy 40 ezer embernek sikerült elhagynia a háború sújtotta városokat a megnyitott humanitárius folyosókon, a pontos számokról eltérő híradások érkeznek. Mariupolból is hasonló kimenekítést terveztek, ám az ukrán hatóságok szerint az oroszok nap közben újra rakétazápor alá vették a kikötővárost. A helyi hatóságok szerint a lövedékek egy gyermekkórházat is eltaláltak. A Kreml szóvivője azt mondja: nem támadnak civil célpontokat – számoltak be róla az M1 Híradójában.

Humanitárius folyosók nyíltak Több tucat busz várakozott szerdán Irpiny városánál, hogy a humanitárius folyosón keresztül biztonságba szállítsák a helyi lakosokat. Hírügynökségi értesülés szerint a Kijev külterületén lévő településről már sikerült kiszorítani az orosz csapatokat, ám hatalmas pusztítás maradt utánuk. Sokan maradtak az óvóhelyeken. De nincs se víz, se gáz, se mobil hálózat. Semmi – mesélte egy férfi, aki Irpinyből menekült el. Az utóbbi napokban többször is próbáltak humanitárius folyosókat nyitni a polgári lakosok kimenekítésére, de ezek rendre kudarcot vallottak, ami miatt egymást vádolta a két fél. A szerdai próbálkozás sikerrel járt: a frontvonal mentén fekvő településekről el tudott jönni a civil lakosság egy része. Volodimir Zelenszkij ukrán államfő szerda esti televíziós beszédében azt mondta, három városból (Szumiból, Enerhodárból és a kijevi külterületről) 35 ezer embert sikerült kimenekíteni. Az elnök hozzátette: tervben van az is, hogy a következő napokban további hat városnál is humanitárius folyosókat nyitnak. Mariupolból is hasonló kimenekítést terveztek, ám az ukrán hatóságok szerint az oroszok napközben újra rakétazápor alá vették a kikötővárost. Az AP hírügynökség felvételei szerint Mariupol kikötővárosában a lövedékek egy szülészeti és gyermekkórházat találtak el. A helyi hatóságok szerint a támadásban legkevesebb 17-en megsérültek. Az orosz elnöki szóvivő azt mondta: az orosz haderő nem támad civil célpontokat. Eközben az orosz állami televízió tudósítása szerint az orosz védelmi minisztérium tucatnyi orosz és mintegy 188 török állampolgárt menekített ki Ukrajnából a Krím-félszigetre. Utóbbiakat buszokkal vitték tovább Dél-Oroszországba, ahonnan repülőgépekkel utazhatnak haza Törökországba. A Skynews hírportál információi szerint a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség nem kap adatokat a zaporizzsjai atomerőműből, aminek okát egyelőre nem tudni. Ukrajna és egyben Európa legnagyobb atomerőművét az orosz egységek múlt héten vették ellenőrzésük alá. A csernobili atomerőműnél szerdán észleltek áramellátási fennakadást. Orosz tisztségviselők azt mondták: a sugárzás szintje megfelelő úgy a csernobili, mint a zaporizzsjai atomerőműben. „Az ukrán nacionalisták újabb provokációjában eltalálták a csernobili atomerőművet ellátó távvezetéket. Az orosz szakemberek azonnal átváltottak a tartalék dízel generátorok használatára” – nyilatkozta Nyikolaj Pankov orosz védelmi miniszter-helyettes. Kijevben közben tovább készülnek az ostromra. Az orosz csapatoknak még nem sikerült behatolniuk az ukrán fővárosba, a külső területeken zajlanak a harcok. Szinte megállás nélkül szólnak a légvédelmi szirénák. A két hete tartó harcokban a metróállomások már közel 15 ezer ember számára váltak ideiglenes otthonná.