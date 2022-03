Frontálisan ütközött a száguldó autóval, hogy megmentse a futókat a bátor rendőrnő

A Florida Highway Patrol 26 éves járőrnője az életét kockáztatta, hogy megállítson egy ittas sofőrt, aki egy híd felé száguldott, ahol több ezren futottak egy jótékonysági versenyen.

A floridai Sunshine Skyway hídon évek óta megrendezik a Skyway 10K futóversenyt, melynek bevételét egy katonai családokat támogató alapítványnak adják át. A versenyen idén több, mint hétezren vettek részt – írja a People.

Ahhoz azonban, hogy az idei rendezvény ne tragikus kimenetellel záruljon, a helyi hatóságok közbeavatkozására is szükség volt, melyről a Florida Highway Patrol a napokban drámai videót tett közzé.

🚨HERO ALERT🚨 Yesterday, a drunk driver was heading toward the Skyway 10K route and FHP Trooper Toni Schuck selflessly placed her vehicle directly in the path of the drunk driver – preventing a tragedy. Thank you for your service, Trooper Schuck. We wish you a speedy recovery. pic.twitter.com/JDYd80sn3C — FLHSMV (@FLHSMV) March 7, 2022

A videón az látható, hogy a BMW sofőrje ittas állapotban a futóverseny útvonala, és a több ezer futó irányába haladt, a megengedettnél jóval nagyobb tempóban.

A helyi autópálya-rendőrség egyik járőre, a 26 éves Toni Schuck reggel 8 óra 45 perckor észrevette a szabálytalan sofőrt, és hatalmas bátorsággal autójával nekiütközött szemből, így sikerült megfékezni a sofőrt.

The Florida Highway Patrol said a trooper ended up hospitalized while trying to keep a DUI driver away from those attending the Skyway 10K. https://t.co/us9CpX4G89 pic.twitter.com/pT46wv4GaY — WFLA NEWS (@WFLA) March 6, 2022

Trooper Toni Schuck is a 26 year veteran of the Florida Highway Patrol. She was the last line of defense to the Skyway 10K runners. She used her vehicle and herself to protect countless lives. Tonight she is home recovering from her injuries with her family. @fox13news pic.twitter.com/iAyMvG5QQ0 — Kim Kuizon FOX 13 (@kkuizon) March 7, 2022

A Florida Highway Patrol közleménye szerint Schuckot a helyi kórházba szállították, azóta szerencsére már hazaengedték, és otthon lábadozik. Az ittas sofőrt, az 52 éves sarasotai nőt, a rendőrség letartóztatta.