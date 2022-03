Újraindult az építkezés egy korábban bezárt észak-koreai nukleáris telephelyen

Elemzők szerint nem világos, mennyi időbe telne, amíg Észak-Korea visszaállítja a nukleáris robbantásokra alkalmas területet, ha szándékában áll ezt megtenni. Az ország északkeleti részén fekvő Punggje-riben lévő helyszínen 2017-ben végezték el a hatodik és egyben utolsó atomkísérletet.

A helyszínen végzett építési tevékenységet most azt követően lehet észlelni, hogy a 2019 februárjában tartott második Kim-Trump találkozó meghiúsulása követően zsákutcába került a diplomáciai párbeszéd. Az amerikaiak akkor elutasították Észak-Korea azon követelését, hogy jelentős szankciókönnyítésért cserébe részlegesen feladja nukleáris képességeit.

Commercial satellites have picked up movement on the construction site at North Korea Nuclear Test Site.

A new building is allegedly under construction, with repairs done on others. pic.twitter.com/ahHTjs39I1

