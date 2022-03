Orosz háború Ukrajna ellen – a tizenharmadik nap eseményei

Az ukrán fegyveres erők vezérkara szerint az orosz hadsereg megkezdte a legnagyobb veszteségeket elszenvedő egységek kivonását orosz területre, valamint egyre nagyobb logisztikai problémákkal szembesül. Állítólag azt is mérlegeli, hogy a megszállt területeken helyi üzemanyagtöltő állomásokat és raktárokat használjon, vagy ott egy földi csővezeték-hálózatot építsen ki (az üzemanyag Fehéroroszországból érkezne). Az agresszor titokban mozgósít a Krasznodari területen, a megszállt Krímben és a Donbassz egyes részein, valamint lépéseket tesz a fehérorosz fegyveres erők egységeinek és az Ukrajnában el nem ismert Transznyisztriának a bevonására. A breszti régióban a breszti 38. deszant-roham dandár és a vityebszki 103. légideszant dandár egy-egy zászlóalj-harccsoportja (BGT) továbbra is készenlétben áll az ukrajnai bevonulásra, a Kijevtől északra fekvő fehérorosz határvidéken pedig a fent említett egységek egy-egy BGT-je.

Az M06-os útvonaltól délre, Buzova térségében (Kijev városközpontjától 30 km-re nyugatra) folytatódtak a harcok. 4 BGT-nyi orosz csapat Buzovától 8 km-re délre, Jasznohorodka városába vonult. További agresszor erők érkeztek Fasztivba (60 km-re délnyugatra a fővárostól), ahonnan újabb csapás várható. Sziverszk irányában az orosz egységek kissé Kijev felé közeledtek, elfoglalták Bohdanivka és Sevcsenko városokat (30-40 km-re a főváros központjától), ahol az agresszor lőtte a civileket evakuáló járműveket. Az oroszok a Gyeszna folyó felett pontonhidat emeltek Kozelec város területén (50 km-re északkeletre Brovaritól). Folytatódik Csernyihiv védelme, és a Csernyihivi területen az ukrán erők védik Nyizsin és Trosztyanec városokat (egy 65-125 km-es sávban Csernyihivtől délkeletre).

Donyeck irányában Szeverodonyeck déli oldalán folytatódnak a harcok, a határ menti Liszicsanszk, Rubizsne és Metolkine is az agresszorok támadása alá került az elmúlt 24 órában. Az orosz csapatoknak Szeverodonyecktől északra és délre is folytatták hadműveleteiket – Kreminna és Popaszna tűz alá került. A Luhanszki terület északi részén a csatatér az orosz határhoz közeli Trojicke város. Mariupol (amelyet néhány napja a Krím felől érkező orosz erők is megtámadtak) és Volnovaha még mindig bekerítve védekezik.

A Taurida irány keleti részén az agresszor erők megerősítették a Zaporizzsjai terület déli részét, és további támadásra készülnek Zaporizzsje ellen. Március 8-án dél előtt az ukrán erőknek meg kellett állítaniuk az előrenyomulást az Orihiv-Huljajpole vonalon (65-120 km-re délkeletre Zaporizzsjától). Mikolajiv védelme jelenleg is folyik, azonban az előző naptól eltérően a városért folytatott harcok nem voltak hevesek. A civil ruhás orosz diverzáns és felderítő csoportok állítólag beszivárognak a városközpontba. Az ukrán fél 24 órája nem adott tájékoztatást az Odessza környéki helyzetről, ahol az ukrán vezérkar megerősítette egy orosz zászlóalj-harccsoport jelenlétét Bilhorod-Dnyisztrovszkij (Dnyeszterfehérvár) térségében.

Az orosz csapatok összes harci vesztesége a konfliktus kezdete óta az ukrán adatok szerint több mint 12 000 halottat, sebesültet, fogságba esettet, 317 harckocsit, 49 repülőgépet és 81 helikoptert, 1070 páncélozott járművet, 120 tüzérségi rendszert, 56 rakéta-sorozatvetőt, 28 légvédelmi rendszert, 482 kerekes járművet, 3 hajót, 60 üzemanyagtartályt és 7 UAV-ot tett ki.

Az oroszok szerint február 24. óta Ukrajna katonai infrastruktúrájának 2581 objektumát semmisítették meg, köztük 90 parancsnoki állást és kommunikációs központot, 123 db S-300, Buk M-1 és Osza légvédelmi rakétarendszert, 81 radarállomást, 897 harckocsit és más páncélozott harcjárművet, 91 többlövedékes rakétarendszert, 336 tábori ágyút és aknavetőt, 662 kerekes járművet és 84 UAV-ot.

Március 9-én a felek megállapodtak a reggel 9 órától este 9 óráig tartó tűzszünetben és hat humanitárius folyosó létrehozásában: Enerhodar – Zaporizzsje, Szumi – Poltava irányába, Mariupolból Zaporizzsje irányába, Volnovaha Pokrovszk város irányába, Izjum – Lozova, BucAa, Vorzel, Irpiny, Borogyanka, Hostomel városokból Kijevbe. A legnehezebb humanitárius helyzet Mariupolban van, amelyet körülzártak és elvágtak az áram-, víz- és fűtésellátástól. Az harcok két hete alatt 61 kórház semmisült meg vagy rongálódott meg.