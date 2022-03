Nemzeti vészhelyzetet hirdettek Ausztráliában a példátlan árvizek miatt

Queensland és Új-Dél-Wales államban rekordmennyiségű csapadék hullt az elmúlt hetekben, és a megáradt folyók városokat vágtak el a külvilágtól, illetve tanyákat, állatokat és utakat mostak el.

Az ausztrál Meteorológiai Hivatal (BoM) közlése szerint a szerda reggel 9 órát megelőző 24 óra alatt több mint 100 milliméter csapadék hullott Sydney egyes részeiben, az év eleje óta pedig 872,4 milliméter csapadékot mértek, többet, mint bármikor a feljegyzések 1858-as kezdete óta, ez az éves csapadék mintegy 80 százaléka. Az eddigi évkezdeti csapadékrekordot az 1965-os esztendő tartott 815,8 milliméter esővel.

Az elmúlt 16 napban csaknem megszakítás nélkül szakadt az eső Sydneyben, csak szerdán enyhült a helyzet, amikor az alacsony nyomású ciklon eltávolodott az új-dél-walesi partoktól.

A szokásos évi csapadék 80 százaléka hullott le az elmúlt három napban Brisbane-ben, Queensland állam fővárosában is.

Even though the #Sydney flood crisis is easing, river levels remain high and it will be days before the impending danger passes. @lcalcutt #9News pic.twitter.com/iA8UJPCQhF

— 9News Queensland (@9NewsQueensland) March 9, 2022