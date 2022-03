Nem oktathatják az LMBTQ-propagandát a tíz éven aluli diákoknak Floridában

Ron DeSantis floridai republikánus kormányzó kedden aláírta a rendeletet, amely megtiltja a tanároknak, hogy 10 éven aluli gyerekeket szexuális irányultsággal összefüggő témákban oktassanak.

A floridai rendelet kiterjed a „támogató szolgáltatásokra” is, beleértve a tanácsadást, és jogot biztosít a szülőknek, hogy közvetlenül perelhessék az iskolákat, ha úgy vélik, hogy egy oktató megszegi a törvényt.

A republikánus párti törvényjavaslat támogatói szerint a szülők ezzel visszakapják jogaikat, hogy ők döntsenek a gyermekeik szexuális neveléséről. Ezzel szemben a melegjogi aktivisták szerint a törvényjavaslat „elszigeteli az LMBT-csoportokhoz tartozó fiatalokat” az iskolákban.

“You are pushing false narratives,” DeSantis said.#Florida‘s @GovRonDeSantis challenged a reporter about the exact contents of an #Education bill, pushing back against a media narrative that has dubbed the proposed measure the “Don’t Say Gay” bill. https://t.co/GNtMpPdJnc

— The Epoch Times (@EpochTimes) March 9, 2022