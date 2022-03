Működik a humanitárius folyosó: ötezer civil hagyta el biztonságban Szumit városát

Úgy tűnik, hogy hosszas egyeztetések után sikerült működő humanitárius folyosókat nyitni Ukrajnában az orosz támadás alatt álló városokból. Szumit tegnap ötezer ember hagyta el biztonságban. Mára pedig tűzszünetet ígért mindkét háborúzó fél Kijevnél, Csernyihivnél, Harkivnál és Mariupolnál is – hangzott el az M1 Híradójában.

Menekülnek a civilek Ukrajnából

Szerda reggel ismét a légvédelmi szirénák hangja ébresztette Kijev lakóit. Nem sokkal azután, hogy véget ért az éjszakai kijárási tilalom az emberek mehettek vissza az óvóhelyekre.

Azok a civilek, akik még nem hagyták el a várost, leginkább a metróállomásokon keresnek menedéket, amely a világ legmélyebb föld alatti hálózata. Az ukrán városokban az orosz támadás óta gyakoriak a légiriadók, amelyek célja elsősorban az emberek éberségének fenntartása. Kijev belvárosát az utóbbi napokban nem érte támadás, csak a peremkerületekbe csapódtak tüzérségi lövedékek.

„Sokkal jobb itt, mint egy pincében, mert semmit nem hallunk abból, ami az utcán történik, még a bombázást sem. A gyerekeknek ez különösen jó, mert ők nem értik, hogy mi történik” – magyarázta egy kijevi nő.

Van, aki a harcok kezdete óta az ukrán főváros metróhálózatában él

„Én már tizenhárom napja itt vagyok, időről időre hazamegyünk fürdeni, és ennivalót hozunk, mintha minden normális lenne, de a nap nagy részét itt töltjük” – mondta egy fiatal nő.

Közben az ukrán katasztrófavédelem arról számolt számolt be, hogy a Szumi régióban fekvő Lebedinben két lakóházat is találat ért az éjszaka, ahonnan összesen öt embert, köztük két gyereket mentettek ki. A térség központjában, Szumiban hétfő éjjel 22-en haltak meg a légicsapásban. A támadások miatt egyre több civil igyekszik elhagyni a várost, kedden ötezer embernek sikerült is.

Hosszas huzavona után ugyanis sikerült megállapodni a humanitárius folyosók működéséről a két félnek. Bár a oroszok már napok óta szabad elvonulást ígérnek a civileknek, korábban orosz és fehérorosz területetek felé nyitottak korridorokat. Ezt az ukrán hatóságok nem tudták elfogadni, így nem a jóváhagyott útvonalon evakuálták a lakosságot.

Kijev egyik külvárosában, Irpinyben például egy idősottthont kellett evakuálnia az ukrán katasztrófavédőknek a közeledő orosz csapatok elől. Kedden azonban már néhány helyen sikerült működő humanitárius folyosókat felállítani.

Az orosz hadsereg szerdára újabb tűzszünetet ígért Kijevben, Csernyihivben, Szumiban, Harkivban és Mariupolban.

Szerda hajnalban üzenetet kaptunk Oroszországtól a korábban javasolt útvonalaink jóváhagyásával kapcsolatban. Ezután a egyeztettünk a Nemzetközi Vöröskereszt vezetőjével is, aki szintén kapott üzenetet, és megerősítette annak eredetét. Így a katonaság beleegyezett a tűzszünetbe. Ukrán részről is megerősítették az egyezséget.

Közben Hersonban, az egyetlen nagyobb városban, amelyet eddig elfoglaltak az oroszok, ukrán zászlóval vonultak utcára helyiek. Több százan tiltakoznak minden nap az orosz fennhatóság ellen. A demonstrációkat a katonák felügyelik, de eddig nem volt komoly összetűzés a helyiek és az orosz hadsereg között.