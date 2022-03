Hazájukban nem vonják felelősségre a német önkénteseket, akik harcolni készülnek Ukrajnában

Az ukrán hadsereg szerdai közlése szerint az utóbbi napokban mintegy 14 500 ember érkezett Ukrajnába azzal a céllal, hogy részt vegyen az orosz erők elleni harcokban. Túlnyomórészt olyan hazatérő ukránokról van szó, akik úgy döntöttek, részt vesznek az ország védelmében. Az ukrán hadsereg szerint ez nagyjából 12 ezer főt tesz ki, rajtuk kívül pedig még számos külföldi állampolgárt várnak Kijevbe, akik beléphetnek az Ukrajna Nemzetközi Területvédelmi Légiója elnevezésű militáns szervezetbe.

Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszter szerint „több ezer” külföldi jelentkezett önkéntesnek, hogy Ukrajna oldalán harcoljon. Kuleba vasárnap azt mondta: a világ 52 országából csaknem 20 ezren jelentkeztek, hogy fegyvert fogjanak az ukránokért. A német Der Spiegel hírmagazin szerint

A Spiegel ugyanakkor arra figyelmeztet, hogy az ukrán kormány állításait nem lehet függetlenül ellenőrizni, ezért „feltételezhető, hogy azok többé-kevésbé eltúlzottak”.

First foreigners have already joined International Legion, Ukraine’s volunteer military force, and are fighting outside of Kyiv.

According to the Ukrainian Ground Forces, the volunteers came from the U.S., U.K., Sweden, Lithuania, Mexico, and India.

📷 Ukrainian Ground Forces pic.twitter.com/2TvelInMqa

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 7, 2022