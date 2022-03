Az ukránok szerint lekapcsolták az oroszok Csernobilt az elektromos hálózatról

Cikkünk frissült.

A harcok miatt teljesen megszűnt a csernobili atomerőmű és biztonsági berendezéseinek áramellátása – közölte az ukrán nemzeti atomenergia-termelő vállalat (Energoatom) szerdán a Telegramon.

A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (NAÜ) szerint nincs kritikus hatása a biztonságra az ukrajnai csernobili atomerőmű áramkiesésének. A NAÜ szerda délutáni közleményében a következőket húzta alá: „A csernobili atomerőmű kiégett fűtőelem-tároló medencéjének hőterhelése és a hűtővíz mennyisége elegendő a hatékony hőelvezetéshez, elektromos ellátás nélkül” – írja a The Guardian.

