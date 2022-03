NAÜ: Megszakadt a kapcsolat a csernobili atomerőmű biztonsági rendszereivel

„Az ügynökség vizsgálja a biztosítéki felügyeleti rendszerek állapotát Ukrajna más helyein, és hamarosan további információkkal szolgál” – áll a NAÜ közleményében.

A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség közölte, hogy ukrán tisztviselőktől az alábbi tájékoztatást kapták: „egyre sürgetőbbé” válik a személyzetváltás a csernobili atomerőmű „biztonságos irányítása” érdekében. Az erőműben mintegy 210 alkalmazott dolgozik közel két hete folyamatosan, amióta az orosz erők átvették az irányítást a létesítmény felett. A személyzet az elmúlt 13 napban gyakorlatilag a világ legsúlyosabb nukleáris katasztrófájának helyszínén élt, és bár élelemhez, vízhez, gyógyszerhez „korlátozottan” hozzáférnek, helyzetük „romlik”.

„Mély aggodalommal tölt el a csernobili atomerőmű személyzetének nehéz helyzete, valamint az ezzel járó potenciális kockázatok a nukleáris biztonságra nézve” – mondta a közleményben Rafael Mariano Grossi, a NAÜ főigazgatója.

Ukrajna 15 atomreaktora közül 8 jelenleg is működik – közölte az ügynökséggel az ukrán nukleáris szabályozó hatóság. Emellett az ukrán hatóság úgy látja, hogy a sugárzási szintek továbbra is normálisnak tűnnek. A személyzet műszakot tudott váltani az üzemelő reaktorokban, beleértve Európa legnagyobb atomerőművét Zaporizzsjában, amely most szintén orosz ellenőrzés alatt áll – számolt be róla a CNN.

