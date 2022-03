Mit jelent a Z betű az orosz tankokon?

A nagy Z-t – nem a cirill „З”-t, hanem az orosz írásmódtól eltérően egy latin betűt – először az Ukrajna felé haladó majd oda behatoló orosz páncélozott járművekre festették fel. Valószínűleg azért, hogy megkülönböztessék őket a hasonló ukrán felszerelésektől, és elkerüljék a baráti tüzet – írja összeállításában a Le Monde. A lap megkockáztatja azt a kijelentést, hogy pusztán gyakorlati szempontból

The Sun című brit bulvárlapnak adott február 20-i interjúban egy katonai forrás kifejtette: „Az ukránoknak nagyon hasonló tankjaik és járműveik vannak, így az oroszok csökkenteni akarják a baráti tűz kockázatát.”

Létfontosságú, hogy minden támadó erőt meg lehessen különböztetni, különösen a légtérből, melyet orosz erők teljes ellenőrzés alatt tartanak – írja a brit lap.

Az ukrán hadsereg vezérkara a Twitter-fiókján március 2-án közzétett egy dokumentumot, amely felsorolja az orosz hadsereg által a járművei azonosítására használt különböző betűket. Így

Michael Clarke, a RUSI, egy védelmi kérdésekre szakosodott brit agytröszt korábbi igazgatója a Sky News brit médiának elmondta: „Gyakran ezek a szimbólumok helyhez kötöttek, és az egyes egységek földrajzi célját jelzik. Ha csak az orosz és nem orosz járművek megkülönböztetésére használnák, elegendő lenne egyetlen szimbólum használata. Hozzáteszi, hogy ez a fajta szimbólum gyakori a hadviselésben, volt erre példa a második világháborúban is.”

Ez a jel gyorsan szimbólummá vált, és elterjedt a moszkvai utcákon közlekedő autókon, a járókelők ruházatán vagy az oroszok profiljain a közösségi hálózatokon – teszi közzé a Sky News.

Csak a hétfői hírekben két példa volt a szimbólum használatára – írja a Sky News. Az oroszországi Kazany városában gyógyíthatatlan beteg gyerekeket arra biztattak, hogy álljanak kint a hóban az anyjukkal, hogy megformálják a Z betűt, jelezve, hogy támogatják az inváziót. A hospice-t üzemeltető rákjótékonysági szervezet elnöke elmondta, hogy drónnal készítette a fényképet, mielőtt feltette a hospice weboldalára.

Ugyanaznap, mint arról a hirado.hu is beszámolt, Ivan Kuljak orosz tornász ügyét vizsgálta meg a sportág vezető testülete, miután

A Nemzetközi Tornaszövetség (FIG) másnap kiadott sajtóközleménye szerint ezt „sokkoló viselkedésként” és provokációként fogták fel, hiszen Kuljak mellett állt az aranyérmes ukrán Illja Kovtun. A FIG felkéri etikai alapítványát, hogy indítson fegyelmi vizsgálatot a fiatal orosz sportoló ellen – idézi a közleményt a Geo.fr.

Russian Ivan Kuliak wore the letter Z on his chest during the Artistic Gymnastics World Cup in Doha.

The Z is reportedly a symbol of support for Russia’s invasion of Ukraine. (Kuliak won bronze in parallel bars. Ukraine’s Kovtun Illia won gold.)https://t.co/iZ1Kb5RIUq pic.twitter.com/Qi6wGHMGHO

— Rick Westhead (@rwesthead) March 5, 2022