Megette a szobatársa ételét, mindkét lábát amputálni kellett

Meghökkentő és egyben szomorú esetről számolt egy brit orvosi szaklap. Egy amerikai egyetemista kórházba került, miután elfogyasztotta a szobatársa előző este rendelt ételét. A fiú olyan súlyos fertőzést kapott, hogy végül mindkét lábát el kellett távolítani.

A J. C. néven említett fiatal a csirkés, tésztás maradékot fogyasztotta el, amelyet a szobatársa az előző este rendelt. J. C. rövid idő múlva rosszul lett, először csupán hasfájásra panaszkodott, nem sokkal később már hányt is, közben pedig folyamatosan rázta a hideg – közölte korábban a New England Journal of Medicine című orvosi szaklap nyomán a The Mirror.

A fiú tünetei egyre súlyosodtak: a feje és a mellkasa is fájt, légszomj gyötörte, a látása teljesen elhomályosodott. Mivel a bőre is lilulni kezdett, szólt egy barátjának, aki bevitte az egyetemi orvosi ügyeletre. Ott J. C. láza hirtelen az egekbe szökött, a pulzusa pedig 166-ot mutatott, így a fiút mentőhelikopterrel azonnal kórházba szállították.

Kapcsolódó tartalom

Az orvosok agresszív baktériumfertőzésre gyanakodtak. A baktérium az ételből került a fiú szervezetébe, mivel a szobatársa az előző este elfelejtette betenni azt a hűtőbe.

Student loses legs and fingers after eating leftover takeaway and developing deadly sepsis

THEY KEEP EATING FROM THESE TAKEAWAYS,https://t.co/1ZTDHWwl5R — English Flowers (@FlowersEnglish) February 21, 2022

Miután a szakemberek elvégezték a vizsgálatokat, kiderült, hogy J. C.-nek meningococcus baktérium okozta fertőzése volt, ami súlyos vérmérgezést okozott, a veséi leálltak, a vére alvadni kezdett, a szervezetében számos vérrög keletkezett. A fiú túlélte ugyan a fertőzést, azonban a lábának szövetében a lábfejétől egészen a térdéig üszkösödés alakult ki, így térd fölötti amputációt kellett rajta végrehajtani.

Ugyanez történt a kézujjaival is, amelyek egy részét szintén el kellett távolítani. Az orvosi szaklap azt is megemlítette, hogy a meningococcus ellen létezik védőoltás, amiből J. C. állítólag kapott is egyet még 16 éves korában. A második, emlékeztető dózist viszont már nem adatta be.

A címlapfotó illusztráció. (Forrás: MTI/Kovács Tamás)