Egy tini meghalt, ketten pedig súlyosan megsérültek egy amerikai középiskola előtti lövöldözésben

Egy fiú életét vesztette, két másik fiatal pedig életveszélyes állapotban továbbra is kórházban van, miután hétfőn lövöldözés történt az iowai Des Moines-i középiskola előtt – közölte a CNN a rendőrség tájékoztatása alapján.

Az elhunyt áldozat egy 15 éves fiú, aki nem az iskola tanulója volt. A másik két áldozat – egy 16 éves lány és egy 18 éves nő – az iskola diákja voltak – erősítette meg a rendőrség hétfő este. Mindketten válságos állapotban vannak.

Authorities are responding to a shooting at East High School that has left multiple shooting victims outside the school, according to the Des Moines, Iowa, police https://t.co/t2Xn9HYY9A

— CNN Breaking News (@cnnbrk) March 7, 2022