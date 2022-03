A tűzoltók még mindig küzdenek a lángokkal Dél-Korea keleti partvidékén

A dél-koreai hadsereg közel 2000 katonát és 48 helikoptert küldött kedden az ázsiai ország keleti partvidékére, ahol a múlt hét vége óta pusztítanak erdőtüzek.

A lángok péntek csaptak fel Uldzsín megyében, Szöultól 330 kilométerrel délkeletre, a hét végén pedig Mun Dzse In elnök katasztrófa sújtotta területté nyilvánította a térséget, vasárnap pedig maga is ellátogatott Uldzsínba, ahol helyiekkel is találkozott.

Hétfőn Vuk Szo védelmi miniszter felszólította a hadsereget, tegyenek meg mindent a tűz mihamarabbi eloltásáért.

A katasztrófavédelem közlése szerint a tűzvészben már több mint 21 700 ezer hektárnyi erdős terület égett le, és több száz embert evakuáltak.