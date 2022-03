Kijevben már felkészültek az újabb orosz támadásra

Folytatódnak a harcok Ukrajnában. A BBC szerint éjjel több városban is légitámadásokról számoltak be, a fővárosban a katonák és a civilek is készülnek az újabb orosz támadásra. Mariupolban vasárnap újra megpróbálták a lakosság kimenekítését, szombaton ugyanis az evakuáció meghiúsult, amiért az ukránok és az oroszok egymást okolják.