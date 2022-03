Amerikai lap szerint Oroszország szíriai zsoldosokat toboroz városi harcokra

Egy amerikai értékelés szerint Oroszország az elmúlt napokban Szíriából toborzott embereket, hogy Ukrajnában harcoljanak – állítja a Wall Street Journal. A lap információi szerint négy amerikai tisztviselő szerint abban a reményben toborzott Oroszország szíriai harcosokat, hogy segítsék őket a városi harcokban.

A szíriai DeirEzzor24 szerint Oroszország 200 és 300 dollár közötti összeget ajánlott fel azoknak az önkénteseknek, akik Ukrajnába mennek, hogy őrségként tevékenykedjenek.

A sajtóinformációk szerint nem a szíriaiak lennének az egyetlen külföldiek, a Reuters jelentése szerint az oroszok csecsen erőket is telepítettek Ukrajnába.

