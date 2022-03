A Netflix után a TikTok is felfüggesztette oroszországi működését

A Netflix a „helyi körülményekre” hivatkozva döntött a lépésről, de annak hátteréről részleteket nem közölt.

Ugyancsak vasárnap jelentette be a TikTok kínai videómegosztó szolgáltató, hogy felhasználói Oroszországból nem tudnak ezentúl új tartalmakat közzétenni, illetve nem tudják a más országokból megosztott videókat megtekinteni.

2/ In light of Russia’s new ‘fake news’ law, we have no choice but to suspend livestreaming and new content to our video service while we review the safety implications of this law. Our in-app messaging service will not be affected.

