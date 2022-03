Német lap: Kettős ügynök lehetett az ukrán béketárgyaló, akit kivégzett a saját titkosszolgálata

Valóságos titkosszolgálati krimire derített fényt a német Bild az ukrán békedelegáció szombaton kivégzett tagjával kapcsolatban. A német lap ukrajnai forrásai szerint a férfit Denisz Boriszovics Kirejevnek hívták, 44 éves volt, nős, három gyermek apja.

Halálának körülményeiről ellentmondásos jelentések érkeztek, egyelőre csak annyi biztos, hogy agyonlőtték – írta a Bild Online vasárnap.

Denis Kireyev – one of the Ukrainian delegation at the Belarus peace talks in Homel is reported to have been killed by the Ukrainian SBU intel service while trying to escape arrest. He was suspected of treason by the Ukrainians. Extraordinary news. https://t.co/PsuvzgEmrh

— Vladislav Davidzon (@VladDavidzon) March 5, 2022