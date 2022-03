Továbbra is vannak megoldatlan kérdések az iráni atomprogram felélesztését célzó egyeztetéseken, a vitás ügyeket pedig gyakorlatiasan kell megközelíteni – szögezte le szombaton Teheránban a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) főigazgatója.

„Eldöntöttük, hogy a vitatott ügyekhez gyakorlatiasan állunk, de azzal az eltökélt céllal, hogy eredményeket érjünk el” – fogalmazott Rafael Grossi az iráni nukleáris program vezetőjével, Mohammed Eszlamival tartott tartott sajtótájékoztatóján, amelyről az IRNA iráni hírügynökség is beszámolt.

Grossi bejelentette azt is, hogy Teherán beleegyezett abba, hogy – a megbeszélések előmozdítása érdekében – júniusig további, a nukleáris programmal kapcsolatos dokumentumokat adjon át az ügynökségnek.

A főigazgató leszögezte, a NAÜ továbbra is azon dolgozik, hogy megkapjon minden felvilágosítást Irántól nukleáris létesítményeiről, beleértve az e helyeken talált urániummaradványokkal kapcsolatos jelentéseket is. Hozzátette: ezek nélkül az atomalku felélesztése is nehézségekbe ütközne.

Teherán ugyanakkor az ügynökség vizsgálatának a befejezését sürgeti. Eszlami szombaton kijelentette: miután a bécsi egyeztetések végső szakaszba léptek, Irán ragaszkodik ahhoz, hogy hagyjanak fel az alaptalan vádaskodással. A NAÜ-t pedig arra intette, ne váljon „a politikai lobbik” áldozatává.

Grossi péntek éjjel érkezett az iráni fővárosba, a délután folyamán pedig találkozik Hoszein Amirabdollahián iráni külügyminiszterrel is.

Bécsben tavaly áprilisban kezdődtek meg az iráni atomalku megmentését célzó egyeztetések. Irán és az ENSZ Biztonsági Tanácsának öt állandó tagja (Egyesült Államok, Kína, Oroszország, Franciaország és Nagy-Britannia), valamint Németország 2015-ben szerződésben megállapodott, hogy az iráni atomtevékenységek korlátozása fejében fokozatosan csökkenti a Teherán ellen elrendelt büntetőintézkedéseket.

Az Egyesült Államok 2018-ban kilépett a szerződésből, és újból bevezette az iráni gazdaságot fojtogató szankciókat. Erre válaszul Irán is felhagyott azzal, hogy tartsa magát az atomalkuban rögzített kötelezettségeihez.