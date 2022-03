Elhunyt a Trónok harca legendás színésze

John Stahl halálhírét ügynöke, Amanda Fitzalan erősítette meg – közölte a BBC.

A színész több tévéműsorban is szerepelt, továbbá számos színházi produkcióban is a színpadra lépett.

David Greig skót drámaíró is megemlékezett John Stahlról, akit nagyszerű színésznek nevezett, majd hozzátette, hogy az egész skót színházi világnak hiányozni fog. A Skót Nemzeti Színház is szomorúan vette tudomásul a legendás színész eltávozását és hozzátették:

„Halála hatalmas veszteség a szakmának, elmondhatatlanul hiányozni fog mindannyiunknak.”

We are deeply saddened to hear of the death of John Stahl.

We were fortunate to work with John on Mary Stuart and The James Plays. His passing is a huge loss to the industry, and he will be sorely missed.

Our thoughts are with his loved ones.

