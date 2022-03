Az utolsó rendőrt is felmentették Breonna Taylor halálának ügyében

A 45 éves, fehér bőrű Brett Hankisont gondatlan veszélyeztetéssel vádolták, mert a végzetes éjszakán lövéseket adott le, amelyek Taylor szomszédjainak lakását találták el, ahol hárman is tartózkodtak. Taylorra nem lőtt, az ő halálával kapcsolatban nem állt vád alatt. Viszont a gondatlan veszélyeztetés mindhárom vádpontja alól felmentették.

Breonna Taylor és barátja lakásán a rendőrök figyelmeztetés nélküli házkutatást akartak tartani, ezért kopogás nélkül behatoltak. A fekete nő korábbi élettársa ugyanis gyanúsított volt egy kábítószeres ügyben. A 26 éves fekete nő akkori barátja – azt állítva, hogy nem hallotta, hogy a rendőrök azonosítják magukat, s ezért azt gondolta, hogy betörők – lőni kezdett, mire a rendőrök viszonozták a tüzet. A férfi egyszer lőtt, a rendőrök összesen 22 lövést adtak le, végezve a fegyvertelen Taylorral. A két rendőr ellen a nagyesküdtszék nem emelt vádat.

The only officer on trial in connection to #BreonnaTaylor‘s police killing testified today — but not for charges in Taylor’s death.

Brett Hankison is charged with endangering Taylor’s neighbors. He says he did “absolutely” nothing wrong. No one is charged for Taylor’s killing. pic.twitter.com/4dyAjE7mqB

