Ukrán válság: kigyulladt Európa legnagyobb atomerőműve, a tűzoltók nem tudják megkezdeni az oltást

Kigyulladt péntek hajnalban az Ukrajna délkeleti részén fekvő zaporizzsjai területen található atomerőmű az orosz csapatok támadását követően - közölte a létesítménynek otthont adó Enerhodar polgármestere. „Reális nukleáris veszély fenyeget Európa legnagyobb atomerőművénél” – figyelmeztetett az erőmű egyik alkalmazottja. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök drámai hangvételű üzenetben fordult a kontinens vezetőihez, Európa evakuálásától is tartva.

❗️❗️Judging by the video from the scene, an administrative building is on fire at the #Zaporizhzhia NPP as a result of shelling. However, the reactors are very close to the shelling site. The shelling continues. pic.twitter.com/CCZiKgclIw — NEXTA (@nexta_tv) March 4, 2022

Tűz ütött ki Európa legnagyobb, Zaporizzsjában található atomerőművében – jelenették be az erőmű dolgozói és a közeli Enerhodar város polgármestere.

„Európa legnagyobb atomerőművének épületeit és egységeit érő folyamatos ellenséges ágyúzás következtében kigyulladt a zaporizzsjai atomerőmű” – közölte Dmitro Orlov enerhodari polgármester Telegram-csatornáján, a világ biztonságát fenyegető veszélyre hivatkozva. Részleteket nem árult el, írja a Reuters.

Mayor of #Energodar Dmitry Orlov urged to immediately stop shelling the nuclear power plant pic.twitter.com/HMZXJf1cLb — NEXTA (@nexta_tv) March 3, 2022

A Guardian hozzáfűzi: Orlov rövid videoüzenetet rögzített, amelyet most több helyi ukrán portál is megosztott. A felvételen arra szólítja fel az orosz csapatokat, hogy azonnal hagyják abba az erőmű lövését.

⚡️⚡️⚡️As a result of the shelling at the #Zaporozhye nuclear power plant, a fire started. The exact location of the fire is being specified. CCTV cameras at the plant show flames and smoke. pic.twitter.com/XoN2TzAVJu — NEXTA (@nexta_tv) March 3, 2022



A tisztviselő korábban azt mondta, hogy az ukrán erők a város külterületén orosz csapatokkal harcolnak, és arról számolt be, hogy egy orosz katonai oszlop tart az atomerőmű felé. Hangos lövések és rakétatűz hallatszott csütörtök késő este.

Az erőmű egyik alkalmazottja által közzétett Telegram-üzenet szerint orosz csapatok lőtték az atomlétesítményt.

❗️Firefighters cannot start extinguishing a fire at the Zaporizhzhia NPP due to shelling It is also reported that there is a hit in the first power unit pic.twitter.com/ulmxm4dNMx — NEXTA (@nexta_tv) March 4, 2022



„Figyelem! Az Orosz Föderáció felszerelései tüzelnek a zaporizzsjai atomerőműre. Reális nukleáris veszély fenyeget Európa legnagyobb atomerőművénél. Tűzszünetet követelünk a zaporizzsjai atomerőműnél lévő nehézgépek miatt!” – fogalmazott.

Helyi idő szerint hajnali fél háromkor az alkalmazott hozzátette, hogy a tűzoltók nem tudtak eljutni a tűz helyszínére.Az UNIAN és a Hromadske ukrán hírügynökségek is arról számoltak be, hogy tűz ütött ki az atomerőműben.

A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) Twitter-bejegyzésében közölte, hogy „tudomása van a zaporizzsjai atomerőműnél történt lövöldözésről szóló jelentésekről”, és kapcsolatban áll az ukrán hatóságokkal.

#Ukraine: IAEA is aware of reports of shelling at #Zaporizhzhia Nuclear Power Plant (NPP), in contact with Ukrainian authorities about situation. — IAEA – International Atomic Energy Agency (@iaeaorg) March 4, 2022

Szakértő: felrobbanhat az atomerőmű magja is

A zaporizzsjai atomerőműben keletkezett tűzről a The Guardian munkatársa Mariana Budjerynnel, a Harvard Egyetem Belfer Központjának ukrán szakértőjével beszélt, aki az egyetem egyik atomenergiai projekt-szakértője.

„Ha azt mondjuk, hogy egy reaktorépületet ért találat, az nem mond sokat” – így a szakértő, hozzátéve: a rendszer legsebezhetőbb része az áram- és vízellátás.

Ha az áramellátás megszűnik, a tartalék generátorok beindulnak, de ha azok nem indulnak be, vagy például a dízelüzemanyaguk kigyullad, akkor a szivattyúk nem tudnak hideg vizet pumpálni a reaktorba és a kiégett fűtőelemeket tartalmazó medencékbe. Ez pedig szükséges ahhoz, hogy a nukleáris reakciót mérsékelten tartsák. Ellenkező esetben a víz kiforr, a mag kritikus állapotba kerül és felrobban – jelentette ki Budjeryn.

Hozzátette: ha a mag felrobban, remélhetőleg a magzáró kamra felfogja a sugárzást a környezetbe jutástól. Az elszigetelő kamrákat úgy tervezték, hogy ellenálljanak bizonyos szintű behatásoknak, még a bombázásnak is. De persze nem tudjuk, hogyan bírják majd a bombázás ilyen intenzitását, tette hozzá.

A kiégett fűtőelemeket tároló medencék szintén kritikus állapotba kerülhetnek, ha a hűtőrendszer meghibásodik. A kiégett fűtőelemeket pedig nem fedik szilárd betonból készült zárókamrák – fogalmazott a szakértő, emlékezetve: a fukusima baleset során megtudtuk, hogy a kiégett fűtőelemeket tároló medencék mennyire sérülékenyek.

„Tíz Csenobillal érhet fel” – Kijev tűzszünetre szólít Zaporizzsjánál

„Az orosz hadsereg minden oldalról tüzel a zaporizzsjai atomerőműre, Európa legnagyobb atomerőművére” – idézte a Le Monde Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszter Twitter-üzenetét.

Russian army is firing from all sides upon Zaporizhzhia NPP, the largest nuclear power plant in Europe. Fire has already broke out. If it blows up, it will be 10 times larger than Chornobyl! Russians must IMMEDIATELY cease the fire, allow firefighters, establish a security zone! — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 4, 2022

„A tűz már kitört. Ha felrobban, tízszer nagyobb lesz, mint Csernobil! Az oroszoknak azonnal le kell állítaniuk a támadást, odaengedélyezni a tűzoltókat, és biztonságos zónát kell létrehozniuk!” – tette hozzá a politikus.

Európát ébreszti Zelenszkij

Ébredésre buzdította Európát az ukrán elnök azt követően, hogy támadás érte a zaporozsjei atomerőművet – írja a telegraf.com.ua.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök felhívta a világ figyelmét arra, hogy az oroszok továbbra is ágyúzzák az atomerőművet, s erről videóüzenetet küldött csatornáján.

„Európának most kellene felébrednie. Európa legnagyobb nukleáris erőműve ég”

– mutatott rá.

Elmondása szerint a tüzelõ orosz tankok hőkamerával vannak felszerelve, ezért a betolakodók tudják, hová lőnek, és szerinte készültek erre.

Zelenszkij arra buzdította a világot, hogy emlékezzen a csernobili atomerőműben történtekre, és sürgette, hogy akadályozzák meg a katasztrófa megismétlődését.

„Oroszországon kívül egyetlen állam sem lőtt nukleáris egységekre. Történelmünkben, az emberiség történetében ez az első alkalom” – mondta Zelenszkij, aki nukleáris terrorról beszélt.

Arra figyelmeztetett:

ez Európa evakuálása.

Az elnök kijelentette, hogy nem tudja, hogy bekövetkezik-e a robbanás vagy sem. Sürgette, hogy a politikusok akadályozzák meg az újabb globális katasztrófát.

Amint arról korábban beszámoltunk, a helyszínre érkező tűzoltók a zajló harcok miatt nem tudtak a tüzet megközelíteni – teszi hozzá a Telegraf.