Nyolc új NVB-delegált tett esküt a Parlamentben

Nyolc, a Nemzeti Választási Bizottságba (NVB) megbízott tag tett esküt a Parlamentben péntek délután. A jelölőszervezetek megbízottjainak a testületi munkában ugyanolyan jogai vannak, mint a parlament által választott hét tagnak.

Az esküokmányokat Jakab István, az Országgyűlés alelnöke adta át az új NVB-tagoknak.

Az Országgyűlés 2013 szeptemberében megválasztotta a most is hivatalban lévő NVB tagjait és póttagjait, és 2020-ban a lemondott tagok és póttagok miatt új póttagokat is választott. Az országgyűlési választást megelőző időszakban azonban az NVB-be az országos pátlistát állító jelölőszervezetek is megbízhatnak egy-egy tagot, a közösen listát állító szervezetek együttesen jogosultak a delegálásra.

Az NVB összesen hat pártlistát vett jogerősen nyilvántartásba az április 3-ai parlamenti választásra, pénteken négy megbízott tett esküt: Gönczi Gergely (a Magyar Kétfarkú Kutya Párt delegáltja), Kónyi-Kiss Botond (Mi Hazánk Mozgalom), Litresits András (Demokratikus Koalíció-Jobbik Magyarországért Mozgalom-LMP-Magyarország Zöld Párt-Magyar Szocialista Párt-Momentum Mozgalom-Párbeszéd Magyarországért Mozgalom), valamint Sárhegyi Zoltán (Fidesz-Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt).

A Megoldás Mozgalom és a Normális Élet Pártja szintén állított listát a parlamenti választásra, megbízottjaik a következő napokban tehetik le esküjüket.

Emellett esküt tett pénteken négy országos nemzetiségi önkormányzat megbízottja is: Tupcsia Éva (Országos Lengyel Önkormányzat), Buzál Attila János (Magyarországi Németek Országos Önkormányzata), Nemes Dénes (Országos Szlovák Önkormányzat) és Rónaszéki László (Országos Örmény Önkormányzat).

Az országgyűlési képviselők választására listát állító országos nemzetiségek is jogosultak tagot delegálni az NVB-be. Az áprilisi választásra a roma kivételével mind a 12 nemzetiség állított listát. (Az Országos Roma Önkormányzat közgyűlése a január 31-ei határidő lejártáig nem tudott megállapodni a jelöltekről, ezért az önkormányzat nem állíthatott nemzetiségi listát az országgyűlési választásra). A bolgár, a görög, a horvát, a román, a ruszin, a szerb, a szlovén és az ukrán delegált várhatóan a napokban teszi le esküjét.

A nemzetiségi listát állító országos nemzetiségi önkormányzatok megbízottjai csak a nemzetiségeket érintő ügyekben szavazhatnak.

Az országgyűlési képviselők választásán az országos lista állítása jogán az NVB-ben helyet foglaló delegáltak megbízatása az Országgyűlés alakuló üléséig tart.

Az NVB feladatai közé tartozik a választások tisztaságának, törvényességének biztosítása, a pártatlanság érvényesítése, és szükség esetén a választás törvényes rendjének helyreállítása.

Általános feladata, hogy iránymutatást adjon ki a választással kapcsolatos jogszabályok egységes értelmezéséért, az egységes joggyakorlat kialakításáért.

Az NVB dönt a hatáskörébe tartozó kifogásokról – például a külképviseleti választási iroda tevékenységével kapcsolatos kifogásokról -, valamint az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottságok határozatai elleni fellebbezésekről. Ha törvénysértés jut a tudomására, kezdeményezi a hatáskörrel rendelkező szerv döntését.

Az NVB legkésőbb a szavazást követő 19. napon megállapítja a választás eredményét, a testület elnökének feladata, hogy kiadja a mandátumot szerző képviselőknek a megbízólevelet.