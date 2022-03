Lindsey Graham szenátor Putyin elnök elleni merénylet végrehajtását szorgalmazza

A jobboldali-konzervatív amerikai lap online tudósítása szerint Graham szenátor több, egymást követő üzenetben követendő példaképként állította az Adolf Hitler náci vezető ellen 1944-ben merényletkísérletet végrehajtó német katonatisztet és azt a római szenátort, aki segített megölni Julius Caesart.

„Van egy Brutus Oroszországban? Van egy sikeresebb Stauffenberg ezredes az orosz hadseregben? Az egyetlen megoldás, ha Oroszországban valaki leszedi ezt az embert” – írta Lindsey Graham a mikroblogon. A dél-karolinai szenátor szerint ilyen merénylő nagy szolgálatot tenne az országnak és a világnak.

