Kigyulladt a zaporizzsjai atomerőmű – VIDEÓ

Kigyulladt péntek hajnalban az Ukrajna délkeleti részén fekvő zaporizzsjai területen található atomerőmű az orosz csapatok támadását követően – közölte a létesítménynek otthont adó Enerhodar polgármestere.

A zaporizzsjai atomerőmű a legnagyobb ilyen létesítmény Európában; 6, egyenként 950 megawatt teljesítményű reaktora van. Az ukrán nukleáris energiatermelés csaknem felét, a teljes ukrajnai áramtermelés mintegy ötödét adja.

⚡️⚡️⚡️As a result of the shelling at the #Zaporozhye nuclear power plant, a fire started. The exact location of the fire is being specified. CCTV cameras at the plant show flames and smoke. pic.twitter.com/XoN2TzAVJu

A zaporizzsja atomerőmű egyik alkalmazottja videóüzenetet rögzített, amelyben azt állította, hogy Oroszország atomerőművekre lő.

„Figyelem! Az Orosz Föderáció berendezései lőnek a zaporizzsjai atomerőműre. Valós nukleáris veszély fenyeget Európa legnagyobb atomerőművében. Tűzszünetet követelünk a a zaporizzsjai atomerőmű nehézberendezéseire!” – fogalmazott.

❗️We would like to remind you that #Zaporozhye NPP is the largest in #Europe

The consequences can be terrible pic.twitter.com/4acqum2O83

— NEXTA (@nexta_tv) March 4, 2022