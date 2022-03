Elhárították a veszélyt a kigyulladt zaporizzsjai atomerőműnél

Tűz ütött ki péntek hajnalban az Ukrajna délkeleti részén fekvő Zaporizzsjai területen található atomerőműnél az orosz csapatok támadását követően - közölte a létesítménynek otthont adó Enerhodar polgármestere. Az ukrán illetékesek nem mértek a szokásosnál magasabb sugárzást a környéken.

⚡️⚡️⚡️As a result of the shelling at the #Zaporozhye nuclear power plant, a fire started. The exact location of the fire is being specified. CCTV cameras at the plant show flames and smoke. pic.twitter.com/XoN2TzAVJu — NEXTA (@nexta_tv) March 3, 2022

Az ukrán vészhelyzeti hatóságok közleménye szerint a lángok egy oktató épületben csaptak fel, az erőműkomplexumon kívül.

Andrij Tuz, a létesítmény szóvivője nem sokkal korábban a Telegram üzenetküldő alkalmazáson közzétett videóban azt mondta, hogy az orosz haderő ágyúzza az erőművet, és arra kérte őket, hogy állítsák le a nehézfegyvereket, mert valós a veszélye a nukleáris katasztrófának.

❗️#Zaporizhzhya NPP spokesman Andrey Tuz: “They bombed everything they could, including the reactor units and everything else. […] A white car with representatives of Russian military arrived to the plant. […] It is now being decided whether we will negotiate with them.” — NEXTA (@nexta_tv) March 4, 2022

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az éjszaka folyamán telefonon beszélt Joe Biden amerikai elnökkel a Enerhodarban kialakult helyzetről – tudatta a washingtoni Fehér Ház. Biden is felszólította Oroszországot, hogy hagyjon fel a katonai tevékenységgel az erőműnél.

Zelenszkij az ukrán elnöki hivatal által közzétett videón kijelentette, hogy Oroszország a háborúban “nukleáris terrorizmushoz” folyamodik, és meg akarja ismételni a csernobili katasztrófát.

“Figyelmeztetünk mindenkit, hogy még soha egyetlen ország sem lövetett nukleáris erőművet. Ez az első eset az emberiség történetében. Ez a terrorista állam nukleáris terrorizmust alkalmaz” – húzta alá az ukrán elnök.

A hír megjelenése után elsőként Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszter reagált, aki a Twitteren azt írta, hogy az oroszok minden irányból tűz alá vették az atomerőművet, amelyben tűz ütött ki. A miniszter szerint, ha robbanás következik be, az tízszer nagyobb katasztrófát okozhat, mint a csernobili baleset, a világ eddigi legsúlyosabb nukleáris szerencsétlensége.

“Az oroszoknak azonnal abba kell hagyniuk a tüzelést, oda kell engedniük a tűzoltókat, és biztonságos övezetet kell létrehozni” – írta a miniszter a közösségi oldalon.

Russian army is firing from all sides upon Zaporizhzhia NPP, the largest nuclear power plant in Europe. Fire has already broke out. If it blows up, it will be 10 times larger than Chornobyl! Russians must IMMEDIATELY cease the fire, allow firefighters, establish a security zone! — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 4, 2022

A Zaporizzsjai terület katonai igazgatóságának vezetője, Olekszandr Sztaruh a Facebookon azt írta, hogy a tűzoltóknak sikerült bejutniuk a létesítménybe, és nincs sugárveszély.

“Az erőmű igazgatója jelezte, hogy a nukleáris biztonság garantált. Az illetékesek szerint egy oktató épületet és egy laboratóriumot érintett a tűz” – tudatta Sztaruh.

A bécsi székhelyű Nemzetközi Atomenergia-ügynökség péntek hajnalban arról adott hírt, hogy az ukrán hatóságoktól azt a tájékoztatást kapta, hogy nem mértek változást a radioaktív sugárzásban az atomerőműnél.

#Ukraine: IAEA is aware of reports of shelling at #Zaporizhzhia Nuclear Power Plant (NPP), in contact with Ukrainian authorities about situation. — IAEA – International Atomic Energy Agency (@iaeaorg) March 4, 2022

A város polgármestere nem sokkal ezt megelőzően úgy nyilatkozott, hogy az orosz és az ukrán erők a település határában harcolnak.

A zaporizzsjai atomerőmű a legnagyobb ilyen létesítmény Európában; 6, egyenként 950 megawatt teljesítményű reaktora van. Az ukrán nukleáris energiatermelés csaknem felét, a teljes ukrajnai áramtermelés mintegy ötödét adja.