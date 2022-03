Egymásnak ellentmondó hírek Európa legnagyobb atomerőműve elleni támadásról

Egész nap ellentmondásos hírek érkeznek Európa legnagyobb atomerőművének környékéről. A létesítményt állítólag az oroszok ellenőrzik, de közben a korábbi ukrán személyzet továbbra is dolgozik. Péntek reggel tűz volt a reaktorok közelében egy kiszolgálóépületben. Az ukrán elnök szerint orosz tankok lőtték az erőművet, ami – ahogy Zelenszkij fogalmazott – nukleáris terrorizmus. Az oroszok szerint viszont már napok óta az övéké az erőmű, és a mai támadás egy ukrán provokáció volt. A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség szerint nem került radioaktív anyag a levegőbe – közölte az M1 Híradója.

Folytatódnak a harcok

Heves fegyverropogás, lövedékek becsapódása hallatszott péntek hajnalban az ukrajnai zaporizzsjai atomerőmű területén. A biztonsági kamera felvételein az látszik, hogy a lövedékek zöme egy többemeletes épületre irányul, amely egy idő után kigyullad. A lángokat a helyi tűzoltók néhány óra alatt megfékezték, és a fegyverropogás reggelre leállt.

Az ukrán katasztrófavédelmi központ Twitter-bejegyzésében azt írta: „A zaporizzsjai atomerőmű ötemeletes tanépületében az ágyúzások következtében kétezer négyzetméteren a harmadik, negyedik és ötödik emeleti helyiségek leégtek. Hat óra húsz perckor a tüzet eloltották. Nem voltak áldozatok.”

Az erőmű sajtószolgálatának képviselője pedig arról számolt be, hogy az orosz katonák bejutottak az atomerőmű belső részébe, reggel pedig átvették a létesítmény feletti irányítást.

Volodimir Zelenszkij szerint az Európa legnagyobb atomerőművét ért támadás egész Európa biztonságát veszélyezteti.

„Európának fel kell eszmélnie! A legnagyobb európai atomerőmű kapott lángra. Az orosz tankokat hőkamerákkal szerelték fel, vagyis tudták, hogy mire lőnek” – nyilatkozta az ukrán elnök. A lakosságot Dmytro Orlov, az atomerőmű melletti Enerhodar város polgármestere igyekezett megnyugtatni.

„A sugárzás szintje a telephelyen, a városban és a szomszédos területen is normális. Egyáltalán nem ajánlott jódot vagy káliumot inni” – mondta. Hogy nincs nagyobb baj, azt a Bécsben székelő Nemzetközi Atomenergia-ügynökség főigazgatója, Rafael Grossi is megerősítette.

„Az erőmű hat reaktorának biztonsági rendszere egyáltalán nem érintett, és nem került ki radioaktív anyag. A sugárzás mérésére szolgáló rendszerek is teljesen működőképesek” – fogalmazott Rafael Grossi, és hozzátette, folyamatos kapcsolatban vannak az ukrán hatóságokkal.

Az orosz védelmi minisztérium szóvivője, Igor Konasenkov szerint az erőművet nem is ők, hanem az ukránok támadták meg, miután a bevonuló orosz erők már február végén átvették az irányítást a létesítmény és környéke felett.

„Március negyedikén, hajnali két órakor a zaporizzsjai atomerőmű melletti védett területen járőrözés közben az orosz gárda mozgójárőrét megtámadta egy ukrán szabotázscsoport. Hogy viszonozzuk a tüzet, lőfegyverekből erős tüzet nyitottak az orosz gárda katonáira az erőművön kívül található kiképző létesítmény több emeletének ablakaiból” – jelentette ki a szóvivő.

Azt az orosz fél is megerősítette, hogy sugárzás nem történt az atomlétesítmény területén.

Napközben az ukrán hatóságok is arról számoltak be, hogy az orosz hadsereg átvette az ellenőrzést az erőmű felett.

Az Azovi-tenger partján lévő Mariupolban az ukrán hatóságok szerint csütörtök este tovább folytatódtak a bombázások. Arról számoltak be, hogy a legtöbb telefonos hálózat nem működik, és továbbra sincs fűtés, víz- és áramellátás. Ukrajna fővárosában egyre nehezebb helyzetben vannak azok, akik a maradás mellett döntöttek.

Alig van olyan élelmiszerüzlet, ami még nyitva tart, és áruhiány van. „Nincs hús, nincs tojás, se tej. Semmi friss élelmiszer. Én nem hagyom el a várost. A szüleim is itt vannak” – mesélte egy kijevi nő.

További felvételek láttak napvilágot Csernyihiv városából is. Az ukrán hatóságok arról számoltak be, hogy az oroszok rakétái már több lakóépületet és iskolát is eltaláltak, és sok civil vesztette életét a bombázásokban. Az orosz vezetés következetesen tagadja, hogy civileket támadnának, szerintük az ukránok használják élő pajzsnak a lakosságot.