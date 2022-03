Nyugdíjba vonul a négylábú véradó

Nem csak az emberek, de kutyáik is adhatnak vért rászoruló társaiknak. Egy angol springer spániel, Arnie is így tett csaknem hét éven át. A véradó kutya az évek során több mint 10 liter vért adott. Csakúgy, mint az embereknél, itt is meg kell felelni néhány kritériumnak, továbbá a felső életkorhatár a kilencedik év betöltése, amit Arnie el is ért, ezért nyugdíjba vonult az aktív véradó éveiből.

Arnie, az angol springer spániel aktív évei alatt több mint tíz liter vért adott, amivel 80 másik állaton segített Skóciában – olvasható a Mirror oldalán. Hero dog retires as blood donor after giving 21 pints in seven yearshttps://t.co/5OnZKzKQAU pic.twitter.com/nH5j1Jzz2V — The Mirror (@DailyMirror) March 3, 2022 Arnie gazdája, Rachel McFarlane 2015-ben vitte őt először véradásra, miután olvasott egy felhívást arról, hogy kutya véradókat keresnek. Arnie azóta aktív véradó, a napokban vonult vissza, ugyanis betöltötte a kilencedik életévét, ami a felső korhatár. Az a kutya felel meg a véradás kritériumainak, amelyik egy és nyolc éves kor között van, 25 kilogrammnál nehezebb, valamint fitt és egészséges. Fontos kikötés, hogy a véradás előtti időszakban nem tartózkodhat külföldön. Arnie gazdája elmondta, hogy szokatlannak számít, hogy egy angol springer spániel is véradó lehetett, mivel általában nem érik el a 25 kilogrammos minimum súlyhatárt, Arnie a fajtájához képest viszont nagy termetű, ezért találták alkalmasnak. Fél liter vér akár négy kutya életét is megmentheti, Arnie pedig több mint 80 másik állaton segített az évek során. A vérvételt sokféleképp érzékelik a kutyák, néhányan végigalusszák, Arnie viszont feszülten viselte, ezért az ápolók jutalomfalatokkal nyugtatták és tartották a helyén a négylábú véradót. A címlapfotó illusztráció.