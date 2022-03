Izraeli elemző: Ukrajna sorsa jelentős mértékben Kína kezébeben van

A szerző szerint a világpolitika legfontosabb stratégiai játszmája éppen most, a szemünk előtt zajlik, amely során a győztes pár aránytalanul előnyösebb helyzetbe kerül a magányos vesztessel szemben.

Robert C. Castel felteszi a kérdést, hogy miért fontos stratégiailag a jó lóra tenni? Azért – válaszolja –, mert

aki a nagy stratégiai szinten helyes döntéseket hoz, az megengedheti magának a tévedés luxusát a hadműveleti, illetve a taktikai szinten. Az a fél, amelyik stratégiai szinten helytelen döntéseket hoz, hiába brillírozik az alacsonyabb ligákban, az erőfeszítései sehova sem vezetnek.

A klasszikus példa erre Sommers ezredes híres beszélgetése egy észak-vietnami tiszttel. Sommers megjegyezte, hogy a Vietnami Háborúban az amerikaiak sohasem vesztettek el egyetlen nagy, vagy közepes csatát sem. Erre a vietnami tiszt azt válaszolta, hogy ez igaz, de teljesen mellékes, hiszen a háborút Amerika veszítette el.

Orosz harcjárművek

Robert C. Castel elemző szerint

a Nyugat akkor veszítette el a nagy játszmát, amikor hagyta, hogy az orosz–kínai páros egymásra találjon.

Mint az a publicisztikában olvasható: „Oroszországnak sikerült megoldania a legfontosabb geopolitikai dilemmát, szövetségre lépnie a másik szuperhatalommal, és ezzel elszigetelnie a Nyugatot. Mivel a nagy stratégiájuk helyes, megengedhetik maguknak azt a luxust, hogy a másodrangú kérdésekben, például Ukrajnában és Tajvanban középszerű teljesítményt nyújtsanak. Se Észak-Korea, se Vietnam nem brillírozott a Nyugat elleni háborúikban, de a nagy stratégia szintjén két szuperhatalom támogatását tudhatták magukénak. Ha nem is volt biztosítva számukra a győzelem, a vereség ellen be voltak biztosítva. Ugyanez áll az Oroszország elleni szankciókra is. Azok, akik abban reménykednek, hogy az ostromlott Kijevben tovább lesz kenyér, mint az orosz vezérkarban kaviár, valószínűleg csalódni fognak”. Hozzátette: „Iránhoz hasonlóan Oroszországra is ki lehet vetni a gazdasági szankciókat, ha lesznek olyanok, akik megtörik ezt a falanxot.

A gazdasági hadviselésnek ez a formája a lufi küzdelme a varrótű ellen. A lufinak mindenhol erősnek kell lennie, a tűnek csak egyetlen egy pontban.

Bármennyire lankasztó is a gondolat, Ukrajna sorsa jelentős mértékben Kína kezébe van letéve”.

Robert C. Castel elemző szerint Kína előtt három lehetőség áll:

Az első: együttműködni a Nyugattal, és bizonyos stratégiai ellenszolgáltatások fejében hátba döfni a szövetségesét. Mivel a küszködő, ultranacionalista kínai kommunista pártnak csak Tajvan bekebelezése adhat megújult legitimitást a kínai nép szemében, nem kizárt hogy a Nyugatnak Ukrajnáért tajvani valutában kell majd fizetnie.

A második forgatókönyv Kína számára Oroszország nyílt vagy burkolt támogatása a győzelemig, annak reményében, hogy amikor Tajvanra kerül a sor, az oroszok viszonozzák majd a szívességet.

A harmadik lehetőség, ami Kína előtt áll, megtenni mindent, hogy az ukrán válság végtelenített filmszalaggá váljon, és hosszú távra lekösse úgy a Nyugat, mint Oroszország figyelmét és erőforrásait.

Azoknak, akik úgy gondolják, hogy a geopolitikai cinizmusnak ez a foka csak paranoid elemzők képzeletében létezik, érdemes felidézni a londoni szovjet nagykövet, Ivan Mikhailovich Maisky elhíresült második világháborús mondását:

„Én, a magam részéről, úgy a szövetséges, mint a német veszteségeket, ugyanabban az oszlopban számolom el”.

