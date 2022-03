Herszoni polgármester: Már orosz irányítás, de ukrán lobogó alatt zajlik tovább az élet a városban

Úgy tűnik, ellenőrzésük alá vonták az orosz erők Herszont, az első nagyobb, stratégiailag kulcsfontosságú ukrán várost az ukrajnai offenzíva kezdete óta. A város bevételéről érkező ellentmondásos hírek között a város polgármesterének helyzetjelentése tesz rendet: ezek szerint a benyomuló oroszok korlátozásokat vezettek be, de ígéretet tettek a tömegközlekedés újraindítására és arra is, hogy nem akadályozzák a lakossági ellátmány és a segélyszállítmányok bejutását a városba.

Bár Volodimi Zelenszkij és az ukrán vezetés továbbra sem ismerte el, a New York Times és több nyugati médium is azt írja, hogy az oroszok bevették Herszont, a Krím-félszigettől északnyugatra fekvő dél-ukrajnai várost. A hírt alátámasztani látszik a város polgármesterének szerda esti Facebook-bejegyzése is, amely szerint orosz katonák nyomultak be a herszoni önkormányzat épületébe, a 250-300 ezres lélekszámú városban pedig nincsenek már ukrán fegyveres csapatok.

„Fegyveresek látogattak ma a városi tanács épületébe. Csapatom és én is békés emberek vagyunk, nincsenek fegyvereink és nem vagyunk agresszívak. Az ukrán hadsereg nincs a helyszínen, csak civilek, akik itt akarnak élni” – írja posztjában Herszon polgármestere. Igor Kolihajev felidézi az oroszokkal folytatott tárgyalást, amelyen a megszállóknak leszögezte: nem ígér, mert nem ígérhet semmit, és csak annyit kér, hogy ne lőjenek az emberekre. A polgármester közölte azt is:

a városban hamarosan újraindulhat a tömegközlekedés, a lakosságot azonban arra szólították fel, hogy csak egyesével, legfeljebb párosával menjenek ki az utcára, ne provokálják az oroszokat, és mindig álljanak meg az első felszólításra.

Kolihajev beszámolója szerint a városra vonatkozó korlátozások közé tartozik az este 8-tól reggel 6-ig tartó kijárási tilalom, az élelmiszereket, gyógyszereket és egyéb szükségleteket szállító autók ekkor beléphetnek a városba.

A polgármester megjegyezte, hogy az orosz jelenlét ellenére a város egyelőre ukrán zászló alatt van.

„Eddig így megy ez. Ukrán zászló felettünk. És ahhoz, hogy így is maradjon, az orosz követelményeket teljesíteni kell”

– írta.

Kolihajev szerda késő esti bejelentkezése egy olyan nap végén érkezett, amikor egymásnak ellentmondó állítások járták be az étert arról, hogy Moszkva megtette-e első jelentős lépését a győzelméért egy stratégiailag kulcsfontosságú ukrán város elfoglalásával. Az orosz védelmi minisztérium már szerda reggel bejelentette – illetve megerősítette – Herszon elfoglalását, ám Zelenszkij ukrán elnök arról beszélt, erről még szó nincs a kikötővárosban.

Szerdai háború hírfolyamunkba írtunk arról is, miért kulcsfontosságú Herszon elfoglalása az oroszok számára.