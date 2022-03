A román szenátus megszavazta a lehallgatások kiterjesztését lehetővé tevő törvényt

A román szenátus szerdán megszavazta azt a jogszabályt, amely arra kötelezi a különböző internetes kommunikációs szolgáltatásokat nyújtó vállalatokat és tárhely-szolgáltatókat, hogy a hatóságok kérésére tegyék elérhetővé felhasználóik üzeneteit és beszélgetéseit.

A jogszabályt tavaly október elején fogadta el a román kormány, két nappal azelőtt, hogy a parlament megbuktatta a liberális Florin Citu volt miniszterelnök kormányát.

Tavaly decemberben gyorsított eljárásban a képviselőház is megszavazta a jogszabályt, most pedig ügydöntő házként a szenátus is, így már csak az államelnöknek kell aláírnia ahhoz, hogy hatályba lépjen. A szerdai szavazáson 77 szenátor támogatta, 15-en ellene voksoltak 26 tartózkodás mellett.

A kormány azzal indokolta a jogszabály elfogadását, hogy az gyakorlatba ülteti az Európai Parlament és a Tanács 2018/1972. irányelvét az Európai Elektronikus Hírközlési Kódex létrehozásáról. A román média szerint ennek a jogszabálynak az elfogadása az egyik feltétele volt annak, hogy Romániában is kiépítsék az 5G hálózatot.

Az ActiveWatch elnevezésű civil szervezet másik tíz civil szervezettel együtt azt állította szerdán, hogy a román szenátus kihasználta az orosz-ukrán fegyveres konfliktust és az alapos vita elutasításával elfogadta a jogszabályt, amely megköveteli az internetes kommunikációs szolgálatóktól és tárhely-szolgáltatóktól, hogy saját lehallgatási rendszert hozzanak létre, és tegyék azt hozzáférhetővé a Román Hírszerző Szolgálat számára vagy más román hatóságnak bűnügyi eljárásokban. A civil szervezetek attól tartanak, hogy ez a jogszabály visszaéléseket tesz lehetővé.

A címlapfotó illusztráció.