A nap hőse: saját testével védte meg fiát egy édesapa a dühöngő bikától

Elképesztő videó látott napvilágot az Instagramon, ami egy texasi édesapa nem mindennapi hőstettét örökítette meg.

A videón a 18 éves Cody Hooks látható, amint a texasi Beltonban egy rodeón leesik a bika hátáról, nem sokkal azután, hogy az arénába lépett. Az esés következtében a tinédzser eszméletlenül feküdt a földön, miközben a dühöngő bikát két rodeóbohóc sem tudta befogni.

A tinédzser apja, Landis Hooks látva ezt, kiszaladt a pályára, hogy testével védje fiát, miközben a bika leszegett szarvakkal rohant feléjük.

„Szerencsére Twizler, a bika nem okozott komoly sérülést, de a fejével meglökte őket” – mondja Tina Butler, a Bell County Rodeo munkatársa a The New York Postnak. „Mindketten apró karcolásokkal megúszták”– mondta Butler, hozzátéve, hogy a rodeó bikák átlagos súlya 450 és 680 kilogramm között mozog, így nagy veszélynek voltak kitéve mindketten.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Cody Hooks (@cody__hooks) által megosztott bejegyzés

Az Instagram bejegyzéséhez Cody az alábbiakat írta: „Nem vagyok egy olyan ember, aki az eséseiről is posztol, de most köszönetet kell hogy mondjak édesapámnak @hooks.landis és az összes torreádornak, akik ott voltak tegnap este Beltonban. Sokkal rosszabb dolgok is történhettek volna.”

A videót február 13-i közzététele óta több mint 200 ezerszer nézték meg, és ez a szám folyamatosan növekszik.

A címlapfotó illusztráció.