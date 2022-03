Szijjártó Péter az ENSZ-ben: Minden humanitárius segítséget megadunk, de kimaradunk a háborúból

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter felszólalt az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának genfi ülésén, amelyben leszögezte, hogy Magyarország és a magyar emberek békét szeretnének. Ismertette, hogy az elmúlt napokban pedig több mint százezer menekültet fogadtunk be Ukrajnából, és meghoztuk azokat a döntéseket is, melyekkel hazánk kimaradhat a háborúból.

Szijjártó Péter biztosított arról, hogy Magyarország kiáll Ukrajna szuverenitása és területi integritása mellett. A külügyminiszter kiemelte, hogy

a konfliktus megoldásához szükséges tárgyalásokhoz Magyarország készen áll helyszínt biztosítani.

Szijjártó Péter örömét fejezte ki, hogy az első tárgyalás már megtörtént és reméli, hogy a következőre is minél hamarabb sor kerül. Elmondta, hogy nem a helyszín a lényeges, hanem a tárgyalások folytatása, ugyanis ez az egyetlen módja, hogy minél hamarabb béke legyen.

A magyar kormány megtette a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy a magyar embereket megvédjük. Ismertette: a keleti határhoz katonai erőket küldtünk, hogy megakadályozzuk külföldi katonák vagy paramilitáris csapatok Magyarországra történő belépését. Meghoztuk azokat a döntéseket is, melyekkel hazánk kimaradhat a háborúból – emlékeztetett Szijjártó Péter.

A miniszter leszögezte, hogy nem küldünk katonákat Ukrajnába és nem engedélyezzük a hazánk területén keresztül történő fegyverszállítást. Ennek oka, hogy az ilyen szállítmányok katonai akciók célpontjává válhatnak, ezzel pedig a magyar emberek biztonsága is veszélybe kerülne.

A humanitárius helyzetről szólva a külügyminiszter kifejtette, hogy a délszláv háború idején is több tízezer menekült érkezett hazánkba. Az elmúlt napokban pedig több mint százezer menekültet fogadtunk be Ukrajnából. Mindenkit beengedünk és gondoskodni is fogunk róluk.

Ezek az emberek a háború elől menekültek el és mi igyekszünk minden segítséget megadni nekik. Megteremtettük annak a jogi feltételeit, hogy a harmadik országbeli Ukrajnából menekülő állampolgárokat is beengedjük és transzportot biztosítunk számukra, hogy hazautazhassanak. Több ezer európai és afrikai polgárnak sikerült így segítséget nyújtani. „Sokkoló az, hogy Magyarországon, illetve külföldön is vannak olyan politikusok, akik folyamatosan politikai tőkét próbálnak kovácsolni ezen emberek igencsak szomorú sorsából” – jelentette ki Szijjártó Péter.

Elmondta, hogy álhíreket terjesztenek arról, hogy hazánk területére illegális migránsok érkeznek, kihasználva a jelenlegi helyzetet. Szijjártó Péter nyomatékosan kijelentette, hogy az efféle híresztelés hazugság.

Leszögezte, hogy illegális migránsokat nem engedünk be Magyarország területére és mindig meg fogjuk védeni Magyarországot ezen emberektől. A háború elől menekülők és a határon nem egy esetben agresszíven viselkedő, erőszakos eszközökkel átlépni akaró emberek közötti összehasonlítást visszautasítjuk.

Akik Ukrajnából érkeznek a határátkelőkhöz, türelmesen várnak és együttműködnek a hatóságokkal, ezért az ilyen összehasonlítás megalázó az ukrajnai háborús helyzet elől menekülők számára.

Magyarország jelenleg a legnagyobb humanitárius segítségnyújtási akcióját hajtja végre hazánk történetében.

Magyarország már több mint 100 ezer liternyi üzemanyagot biztosítottunk az ukrán hatóságok számára Kárpátalján. Jelenleg pedig 300 tonna ételszállítmányt állítunk össze, több mint 20 ezer liter palackozott vizet küldünk, illetve higiéniás eszközöket is biztosítunk az ukrajnai menekülteknek. Ezt a kárpátaljai kormányzó kérésére hajtjuk végre – közölte a miniszter.

Zárásként Szijjártó Péter elmondta: Szeretnénk, ha minél hamarabb véget érne a háború, békét szeretnénk a régiónkban, és szeretnénk véget vetni az ukrajnai és a régióban élő polgárok szenvedéseinek.