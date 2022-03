Föld alatti üregbe szorult egy kutya, a tűzoltók szabadították ki

Az Egyesült Királyságban tűzoltók szabadítottak ki egy kutyát, több mint 60 órán át egy borzüregben rekedt – írta a Sky News.

A dog that got stuck underground in a badgers’ sett for more than 60 hours has been rescued by firefighters https://t.co/wZ7ISCZLRG

