A WHO vizsgálatot indít a kórházak elleni támadásról szóló jelentések kapcsán

Magyarországon keresztül továbbra is kap gázt Ukrajna

A baloldal miniszterelnök-jelöltje, Márki-Zay Péter több fórumon is arról beszélt, hogy hazánk elzárta az Ukrajnába irányuló gázt. Az igazság azonban az, hogy Magyarországon keresztül most is kap gázt Ukrajna.