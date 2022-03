Folytatódott Kijev és Harkiv ostroma keddre virradóra

„Harkivban az orosz katonák felrobbantottak több transzformátort, emiatt áramkimaradás és vízhiány keletkezett sok lakásban” – közölte Ihor Terehov polgármester. Napközben az orosz erők Grad típusú rakéta-sorozatvetőkkel lőtték a várost, már akkor többtucatnyi civil meghalt és többszáz megsebesült.

Az ukrán állami média jelentette, hogy a déli Herszon város ostroma is elkezdődött, és az oroszbarát szakadárok elfoglalták Nyikolajevka várost a donyecki régióban.

Ukraine has released footage of what it is says is an attack that destroyed a Russian Buk surface-to-air missile system outside of Kyiv.

The army said the strike was carried out by a Bayraktar drone.

