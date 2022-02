Rendkívüli ülést tart hétfőn az ENSZ Közgyűlése

Az Egyesült Államok és Albánia által előterjesztett határozatot 11 ország fogadta el. Oroszország ellene szavazott, az Egyesült Arab Emírségek, Kína és India tartózkodott. A hatályos ENSZ-szabályok értelmében nem lehetett vétót emelni a beterjesztés ellen.

Moszkva ugyanis pénteken megvétózta az Egyesült Államok és Albánia által előterjesztett határozatot, amely elítélte volna az orosz hadműveleteket és felszólította volna csapatainak azonnali kivonására Ukrajnából.

A Közgyűlés rendkívüli ülése – az ENSZ történetében ritka eljárással – összehívása lehetővé teszi az ENSZ 193 tagjának, hogy a vitában állást foglaljon a konfliktus kapcsán Ukrajna szuverenitásáról és Oroszország hadműveleteiről.

The Security Council voted on Sunday to call for a rare emergency special session of the 193-member @UN General Assembly on Russia’s military operation in Ukraine.

The meeting will be held on Monday. https://t.co/LZt0jwssA2

— UN News (@UN_News_Centre) February 27, 2022